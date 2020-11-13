В политехе Волгограда скончался профессор физики

Сердце Александра Шеина перестало биться 12 ноября 2020 года. Фото с сайта ВолгГТУ.

В Волгоградском техническом университете сообщили прискорбную новость: ушел из жизни профессор кафедры физики Александр Георгиевич Шеин. 12 ноября перестало биться его сердце.

Умер преподаватель не от коронавируса, как многие могут сейчас подумать. Нет, у мужчины не выдержало сердце. Это был второй инфаркт у Александра Георгиевича, и врачи не смогли его спасти.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ВолгГТУ, Александр Шеин родился в Ленинграде в 1939 году, и почти 60 лет своей жизни он посвятил научной и исследовательской работе. Начал интересоваться физикой еще в университете (окончил радиофизический факультет Харьковского государственного университета, а после аспирантуру при кафедре физики сверхвысоких частот Харьковского государственного института радиоэлектроники). С 1991 года работал в Волгоградском техническом университете. Почти двадцать лет заведовал кафедрой физики, а затем трудился профессором этой кафедры.

- Шеин является автором многочисленных научных работ и изобретений. Его уважали и очень ценили как талантливого ученого, как профессионала и как замечательного человека, - гласит некролог на сайте ВолгГТУ.

Руководство вуза выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного, коллективу кафедры физики. «КП-Волгоград» скорбит вместе с вами.