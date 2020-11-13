Под Волгоградом прокуратура добилась увольнения чиновников, не следивших за детьми-сиротами

Сотрудников опеки наказали за равнодушие к детям-сиротам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области прокуратура проверила, как администрация Ленинского района следит за условиями проживания детей-сирот. Оказалось, что специалисты, в чьи обязанности входят посещение таких семей, фактически не выполняют их. Так главный специалист сектора опеки и попечительства отдела по социальной политике администрации Ленинского района составила акт проверки условий жизни сироты. Но чиновница даже не посетила семью. А документы подготовила.

- Также акты проверок условий проживания более 30 несовершеннолетних опекаемых указанным должностным лицом в адрес опекунов в установленный законодательством 3-дневный срок не направлялись, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Главный специалист сектора опеки и попечительства за свое равнодушие к детям-сиротам оказалась в суде. Мировой судья назначил ей штраф в 12 тысяч рублей. Также прокуратура обратилась к главе Ленинского района, чтобы все нарушения закона по опеке детей государством, оставшихся без родителей, были исправлены. Администрация уволила со своих должностей главного специалиста сектора опеки и попечительства и начальника отдела по социальной политике Ленинского района.