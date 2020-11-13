В Волгограде отремонтируют дорогу и тротуар у больницы №25

Фото администрации Волгограда.

Несмотря на то, что уже середина ноября и в Волгограде уже значительно похолодало, дорожные работы в городе еще идут. На днях вот приступили к ремонту проезда у больницы №25 в Дзержинском районе.

- Вообще эта дорога стояла в планах на ремонт в 2021 году. Но, благодаря дополнительному финансированию из госбюджета к реконструкции удалось приступить уже сейчас, - поясняют «КП-Волгоград» в мэрии.

Проезд этот действительно был в ужасном состоянии. На данный момент подрядчик уже срезал старый асфальт, укрепил основание щебеночно-песчаной смесью и будет приступать к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона.

- Кроме того, здесь установили уже более 2 тысяч метров нового бордюра, а в планах и ремонт тротуара, - добавляют в администрации Волгограда.

Отметим, что дополнительные деньги на ремонт дорог Волгоград получил из госказны благодаря тому, что досрочно выполнили дорожный план на год. Город получил деньги, за которые сейчас ремонтируют еще 12 улиц, в том числе улица Землячки, Батумская и Полесская.