Волгоградец в интернете продавал запчасти на военный самолет

Сотрудники волгоградского Роспотребнадзора вместе с полицейскими вычислили волгоградца, который продавал в сети запчасти на военную технику. И не просто запчасти, а комплектующие на самолет.

Как-то инспекторам попалось в сети объявление о продаже запчастей на военную авиатехнику. Причем продавали их на одном из очень популярных сайтов, доступ к которому есть у любого.

- Согласно указу президента, вооружение, боеприпасы к нему, военную технику и запчасти, а также комплектующие и приборы к ним, запрещены к продаже. А, как показала экспертиза, проведенная специалистами инженерно-авиационной службы, волгоградец выстувил на продажу ни что иное, как запчасти к тактическому фронтовому бомбардировщику СУ-24, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности этого дела в региональном Роспотребнадзоре.

Мужчину уже привлекли к административной ответственности по ст. 14.2. КоАП РФ в виде штрафа. Правда, постановление еще в законную силу не вступило.