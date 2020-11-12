В Волжском в 2021 году отремонтируют школу, 23 дороги и начнут обновлять водопровод

2020-й еще не окончен, а власти Волжского уже строят планы на 2021-й. И планы, надо сказать, наполеоновские. На следующий год Волжский попал сразу в несколько федеральных и региональных программ.

В частности, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году в Волжском отремонтируют 23 дороги, завершат ремонт на мосту Волжской ГЭС и новой магистрали по улице Карбышева. На эти цели выделят 660 миллионов рублей.

Еще один большой инвестпроект, который стартует в Волжском в 2021 году – в рамках программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в РФ» в городе начнут менять всю водопроводную сеть. Рассчитан проект на 6 лет, объем вложений – 1,3 миллиарда рублей. За эти деньги в Волжском заменят, обновят водопроводы, коллекторы, насосные станции, сооружения для очистки ливневых и талых вод и так далее. Первый транш на 2021 год – 562 миллиона рублей.

- В рамках софинансирования также предусмотрено выделение еще 263 миллионов рублей на модернизацию систем водоснабжения, водоотведения и очистки стоков, - добавляют в мэрии Волжского.

В рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2021 году благоустроят в Волжском 6 территорий.

А в рамках госпрограммы «Развитие образования в Волгоградской области» отремонтируют второй корпус средней школы № 19. А еще государственную помощь на творческую деятельность и техническое оснащение получит кукольный театр «Арлекин».