На Мамаевом кургане заменят мемориальную плиту над могилой Василия Чуйкова

Фото администрации ВО.

В Волгограде на Мамаевом кургане заменят мемориальную плиту над могилой маршала Василия Чуйкова. Реконструкцией надгробья займется группой компаний «Возрождение», с которой заключил договор музей-заповедник «Сталинградская битва».

- Специалисты компании очень тщательно подошли ко всем деталям в работе, в том числе и выбору материала для плиты. Они используют гранит лабрадорит, добытый на том же месторождении, что и оригинальная плита, - отметил директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.

На данный момент участок, где будут вестись реставрационные работы, уже огородили, идут подготовительные работы. Обещают, что к 17 ноября все закончат.

Напомним, в этом году на Мамаевом кургане после масштабной реставрации открыли монумент «Родина-мать зовет!». Работы велись три года: в скульптуре полностью заменили канаты, заменили системы пожаротушения и сигнализации, а после полностью обновили сам монумент.