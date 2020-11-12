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На Мамаевом кургане заменят мемориальную плиту над могилой Василия Чуйкова

Обещают, что новая гранитная плита будет такой же, как оригинал
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.

Фото администрации ВО.

В Волгограде на Мамаевом кургане заменят мемориальную плиту над могилой маршала Василия Чуйкова. Реконструкцией надгробья займется группой компаний «Возрождение», с которой заключил договор музей-заповедник «Сталинградская битва».

- Специалисты компании очень тщательно подошли ко всем деталям в работе, в том числе и выбору материала для плиты. Они используют гранит лабрадорит, добытый на том же месторождении, что и оригинальная плита, - отметил директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.

На данный момент участок, где будут вестись реставрационные работы, уже огородили, идут подготовительные работы. Обещают, что к 17 ноября все закончат.

Напомним, в этом году на Мамаевом кургане после масштабной реставрации открыли монумент «Родина-мать зовет!». Работы велись три года: в скульптуре полностью заменили канаты, заменили системы пожаротушения и сигнализации, а после полностью обновили сам монумент.