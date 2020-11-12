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В Волгограде на месте Кировской свалки высадили еще 1200 деревьев

Кроме того, здесь посеяли фитосанитарные травы
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.

Фото администрации ВО.

Еще пару лет назад жители Кировского района Волгограда задыхались от ядовитой свалки бывшей фабрики имени Ермана, а сегодня на ее месте уже растет молодой лес. Свалку убрали, территорию, где она была, расчистили, а теперь сотрудники Волгоградского лесничества удобрили почву и посеяли фитосанитарные растения и высадили 6 тысяч молодых деревьв и кустарников. Но, надо сказать, не все растения прижились. Поэтому конце октября – начале ноября взамен погибших деревьев высадили 1200 новых саженцев белой акации.

- На днях семь тонн растительных отходов (которые скосили с территории бывшей свалки) вывезут на лицензированный полигон. А почву снова засеют «полезными» травами: для этого используется горчица, ежа сборная, гречиха, подсолнечник, - уточняют в администрации ВО.

Напомним, за два года – 2017-2018 с Кировской свалки вывезли 1,4 миллиона кубометров отходов. От мусора освободили 39 гектаров земли. Госконтракт на биологическую реабилитацию земель рассчитан до 2023 года.