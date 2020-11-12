В 2020 году волгорадские промышленные предприятия увеличили поступления налогов в бюджет

Фото администрации ВО.

Накануне Дня налоговой службы РФ (который отмечают 21 ноября) губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел встречу с руководителем региональной налоговой службы Романом Ивановым. Обсуждали, как в период пандемии повысить качество обслуживания налогоплательщиков и сделать услуги для них максимально доступными.

2020-й год был тяжелым, из-за коронавирусных ограничений обанкротились многие предприятия, люди потеряли бизнес, а казна налоговые поступления. Тем не менее, крупные промышленные предприятия региона смогли, несмотря на пандемию, удержать производства и даже увеличить объемы. И уже за 9 месяцев текущего года (с января по сентябрь) волгоградские промпредприятия перечислили в консолидированный бюджет региона более 27 миллиардов рублей. Это на 5,8 миллиарда рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметил на встрече глава региона, благодаря, в том числе, эффективной работе регионального управления федеральной налоговой службы удалось выполнять все поставленные президентом России задачи по строительству и ремонту дорог, школ и детсадов, а также реализовать национальные и приоритетные проекты.

- Андрей бочаров поблагодарил Романа Иванова и в его лице всех сотрудников налоговой службы области за профессиональное и ответственное отношение к работе и поздравил с наступающим праздником, - сообщают в администрации региона.