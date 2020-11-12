В Волжском поймали малолетних фальшивомонетчиков

С заявлением в полицию обратилась продавец одного и торговых павильонов, расположенных в Волжском Волгоградской области. Женщина рассказала, что обнаружила у себя в кассе фальшивую купюру достоинством 5 тысяч рублей.

- Специалисты экспертно-криминалистического центра подтвердили, что банкнота фальшивая. За дело взялись оперативники ОЭБиПК УМВД по Волжскому. Нашли фальшивомонетчиков довольно быстро. Оказалось, что поддельными купюрами в городе-спутнике расплачивались малолетние друзья – двоим из них по 17 лет, третьему 19 лет, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Эти парни купили в интернет-магазине три фальшивые банкноты номиналом по 5 тысяч рублей и стали расплачиваться ими за продукты, купили обувь, и даже за проезд с одной купюры заплатили. Оставшуюся сдачу в размере более 12 тысяч рублей они зачислили на банковский счет одного из парней.

- По данному факту следователи УМВД по городу Волжскому завели уголовное дело. Свою вину молодые люди уже признали. Сейчас они находятся на подписке о невыезде. А грозит им за сбыт поддельных денег до восьми лет лишения свободы, - уточняют в региональном Главке.