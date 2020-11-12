Мэрия, областной суд и малоэтажки останутся без света в Волгограде 13 ноября

Без отключения света электрикам замену оборудования не провести Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде ресурсоснабжающая компания продолжает профилактические и ремонтные работы на электрооборудовании. До зимы осталось совсем немного времени. Поэтому энергетикам нужно привести в порядок все сети и линии, чтобы избежать аварий в холодное время. Очередные плановые отключения света пройдут в городе 13 ноября. Однако они будут не масштабные и частично затронут только 3 района – Центральный, Кировский и Советский, сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети ЮГ – Волгоград».

Без света в пятницу 13-го останется мэрия города на Володарского, 5. Но обесточенной администрация пробудет только час – с 15.00 до 16.00. Так что работа не встанет на целый день. Также в Центральном районе с 15.00 до 16.00 без электричества останется Волгоградский областной суд, находящийся на проспекте Ленина, 8. В это же время не будет электроэнергии и в пятиэтажке на Советской, 7.

В Кировском районе жители четырех домов будут сидеть с выключенными электроприборами весь день – с 9.00 до 17.00. Под отключение попадут малоэтажки №1 на улице Подольского, № 65 на Одоевского, а также №74 и №76 на улице Быстрова.

В Советском районе с 9.00 до 17.00 энергетики оставят без электричества улицу Средневолжскую в СНТ «Центральный-2».