Молодой волгоградец избил 74-летнего мужчину посреди улицы, спутав его с другим человеком

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Полиция задержала в Волгограде мужчину, который 8 ноября напал на пенсионера и избил его. 74-летний житель Ворошиловского района шел по улице и никого не трогал, но в итоге с травмами оказался на больничной койке. На улице на него напал молодой человек с собакой, которого пострадавший видел первый раз в жизни. Дедушка пытался выяснить, в чем он провинился, но разъяренного парня было не остановить.

Об избиении мужчины очевидцы тут же сообщили в дежурную часть. Полицейские выяснили личность нападавшего и задержали его. Им оказался 26-летний ранее судимый волгоградец. Он не стал отрицать, что избил пенсионера. Говорит, перепутал его с другим человеком.

- Сначала я не хотел бить, - рассказал задержанный в разговоре с полицейскими. – Хотел уйти, но обернулся, а он мне вслед смотрит пристально. Значит точно он.

Когда мужчина понял, что обознался, было уже поздно. По результатам судебно-медицинской экспертизы полицейские примут решение о квалификации преступления и возбуждении уголовного дела, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Также задержанный ожидает избрания для себя меры пресечения.