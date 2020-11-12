Волгоградцы могут получить СНИЛС в электронном формате

Жители Волгоградской области могут обзавестись электронным страховым свидетельством в режиме онлайн. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе регионального ПФР. В новый документ, который теперь называется «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета», вносятся все актуальные данные из привычного нам пластикового СНИЛС. Делается это автоматически на основании имеющейся информации.

При этом замена не носит обязательный характер: зарегистрировать документ можно по желанию в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

- При устройстве на работу волгоградцы могут предъявлять как старый образец пластиковой карточки, так и уведомление о регистрации, - отметили в ведомстве.

Новый СНИЛС автоматически получат те, кто или потерял пластиковое свидетельство, либо меняет его по иной причине, либо никогда его не получал.