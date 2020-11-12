Волгоградке грозит срок за кражу клиентской базы у оператора сотовой связи

Советский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении 23-летней девушки, которая нарушила коммерческую тайну. В прошлом году она работала в одной из компаний сотовой связи, но уволилась и перешла на новое место, прихватив с собой клиентскую базу. У нее почему-то остались логин и пароль от реестра, чем волгоградка решила воспользоваться.

- Она произвела неправомерную выгрузку на чужой компьютер реестров, содержащих список не менее 164 абонентов сотовой связи конкурирующей фирмы, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Девушка хотела увеличить продажи и заработать, но незаконную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ. Ей грозит срок за нарушение двух уголовных статей. В ближайшее время служитель Фемиды рассмотрит материалы дела и решит судьбу волгоградки.