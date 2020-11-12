Решил вздремнуть: волгоградец после гулянки в ночном клубе пытался вскрыть чужой автомобиль

Полицейским взломщик рассказал, что в машине он хотел поспать Фото: Мария ЛЕНЦ

В Центральном районе Волгограда полицейские задержали молодого человека, который пытался вскрыть чужой автомобиль. Рано утром 12 ноября он увидел на улице Советской стоящий «Ford Fusion» и попытался в него залезть. Когда парень начал нервно дергать ручку, сработала сигнализация, звук которой услышала хозяйка машины. Она выглянула в окно своей квартиры и ужаснулась: взломщик уже оторвал ручку ее водительской двери. 29-летняя волгоградка вызвала полицейских.

Кстати, последние приехали оперативно, взломщик был еще на месте. Его задержал участковый и попросил проехать с ним в отделение. 25-летний житель Советского района еле стоял на ногах. Уже в полиции парень объяснил, что отдыхал в ночном клубе. К утру силы его покинули, и он готов был лечь спать в любом удобном месте. И выбрал первый попавшийся автомобиль.

Сумма ущерба, то есть стоимость замены дверной ручки, составила 17 тысяч рублей, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления МВД России по городу Волгограду. Возбуждено уголовное дело. Парню уже избрали меру пресечения — он под подпиской о невыезде.

В каком ночном клубе молодой человек отдыхал всю ночь, в полиции не уточнили. Напомним, бары и рестораны в условиях распространения коронавируса должны закрываться в 23.00 согласно последнему варианту постановлению губернатора. А работа ночных клубов, кальянных и караоке и вовсе запрещена. На деле нарушающих антиковидные требования владельцев увеселительных заведений хватает. Видимо, убытков от работы по правилам больше, чем возможные штрафы Роспотребнадзора.