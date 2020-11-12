От Волгограда до Перевала Дятлова: в Комсомольском саду появилась загадочная табличка

Фото: пресс-служба "ТНТ"

В Комсомольском саду Волгограда появилась необычная табличка с точным указанием расстояния от города-героя до Перевала Дятлова – 2309 километров. Некоторые могли подумать, что это как-то связано с началом благоустройства сквера, проект которого разрабатывает центр «ВЯЗ». Однако все гораздо интереснее: как оказалось, такие указатели установили во многих городах России в рамках акции перед премьерой нового киносериала «Перевал Дятлова» на телеканале ТНТ.

Журналисты «Комсомольской правды» в числе многих, кто занимался разгадкой трагедии, когда в 1959 году в Уральских горах погибла целая группа советских туристов. Но тайна так и осталась тайной, хотя общими усилиями удалось установить новые факты той трагедии.

- Под каждой табличкой размещен qr-код, который ведет на страницу с экскурсом в историю главной загадки СССР, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы акции.

Уже 16 ноября зрители смогут увидеть сериал, рассказывающий о главных версиях следствия, в том числе узнать о том, что было скрыто в материалах доследования.