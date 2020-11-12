Арбитражный суд лишил лицензии управляющую компанию в Волгограде

Волгоградцы неоднократно жаловались на нерадивую УК Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Арбитражный суд Волгоградской области лишил лицензии ООО «УК ВОЗРОЖДЕНИЕ», которое занималось управлением многоквартирными домами в городе. Управкомпания работала в разных районах Волгограда. В ее владении были жилые здания старой застройки. Однако управляла организация ими не должным образом. УК неоднократно наказывали за неготовность домов к отопительному сезону или за бездействие в уборке дворов и подъездов. А в 2018 году в одной из квартир на улице Рокоссовского и вовсе рухнул потолок. За свою халатность организация лишалась части домов, которыми могла управлять. Когда суммарно количество исключенных из реестра лицензий домов превысило 15-процентный порог, стало возможно добиться аннулирования у «УК ВОЗРОЖДЕНИЕ» лицензии. Госжилнадзор направил соответствующее заявление в суд.

Арбитражный суд региона встал на сторону инспекции о лишении управляющей компании лицензии. Как сообщили «КП-Волгоград» в Госжилнадзоре, решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.