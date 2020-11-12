В Волгограде на выезде с нового участка улицы Электролесовской подрядчик устанавливает 11 светофоров

Фото: Администрация Волгограда

В Советском районе Волгограда продолжается обустройство нового участка дороги на улице Электролесовской. Дублер Второй Продольной магистрали почти готов. По сравнению с выполненным объемом работ остались мелкие штрихи. Сейчас подрядчик устанавливает светофоры в районе ТРЦ «Акварель» для выезда на проспект Университетский. Дорожники установили металлическое крепление. Работы прошли минувшей ночью, чтобы не затруднять проезд машинам по Второй Продольной в дневное время. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, в ближайшие дни на перекрестке появятся 9 транспортных и 2 пешеходных светофора, а также 7 дорожных знаков.

Фото: Администрация Волгограда

Автомобильный поток на каждой полосе дороги будет регулировать отдельный светофор и знак направления движения.

Напомним, новый участок улицы Электролесовской, который станет дублером Второй Продольной, практически готов к запуску движения. Первые автомобили должны проехать по магистрали уже в декабре. Об этом накануне заявил губернатор Андрей Бочаров. Также глава региона предложил назвать дорогу именем заслуженного человека города Волгограда. Сегодня волгоградские ветераны предложили назвать продолжение улицы Электролесовской в честь участника Сталинградской битвы и бывшего ректора Волгоградского государственного университета Максима Загорулько.