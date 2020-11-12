Продавали электроудочки и приманки: прокуратура Волгограда закрыла три сайта для рыболовов

Центральный районный суд Волгограда по инициативе городской прокуратуры решил закрыть три сайта, на которых реализовывался незаконный товар, а именно электроудочки, приманки и всевозможные инструкции для браконьеров. Любому порядочному рыбаку известно, что использовать такие орудия добычи водных биоресурсов запрещено уголовным кодексом РФ.

Причем продавцы обещали доставить товар в любую точку страны, да и сами сайты даже не требовали регистрации. Имелась также подробная информация о том, как пользоваться незаконными орудиями лова.

- В связи с этим прокурор Волгограда обратился в суд с административным исковым заявлением о запрете размещенной на сайтах интернет- информации, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

После того, как суд вынес решение, Роскомнадзор позаботится о том, чтобы их заблокировали.