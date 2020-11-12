В Волжском «Chrysler» раздавил «семерку»: погибла водитель «ВАЗа»

Авария в Волжском. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ситуация на волгоградских дорогах остается напряженной. Автомобилисты продолжают биться. К сожалению, в авариях не обходится без пострадавших и жертв. 11 ноября в Волгоградской области люди погибли в трех ДТП. Накануне днем в Волжском на улице Карбышева автомобиль «Chrysler Crossfire», за рулем которого был 57-летний водитель, выскочил на встречную полосу и на полном ходу столкнулся лоб в лоб с «ВАЗ-21074». Машины превратились в груды металла. Но самое страшное, что 64-летняя женщина-водитель «семерки» от травм скончалась на месте, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Виновника аварии скорая увезла в больницу.

Еще одна трагедия произошла ночью 11 ноября на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловке. 52-летний водитель из Уфы, управляя фурой «Mercedes-Benz Axor» с прицепом, задавил 37-летнего пешехода, который направлялся по обочине в попутном направлении. Шансов выжить после наезда грузовика у пострадавшего не было.

В Клетском районе из-за пьяного водителя погиб его пассажир. На улице Центральной хутора Евстратовский 29-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21099» не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в дерево. В ДТП погиб 20-летний пассажир автомобиля. А медосвидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.