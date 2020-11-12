Угрожал расправой, нанимал вышибал: в Городище поймали серийного вымогателя

Стражи порядка просят всех, кто пострадал от действий этого гражданина, обратиться в полицию. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

44-летний житель Городищенского района попал под статью «Вымогательство», по которой ему грозит семь лет тюрьмы. Мужчина занимал знакомым деньги, требовал с них расписки, но даже после возврата долгов не переставал преследовать своих заемщиков, требуя уже проценты и увеличивая суммы в десятки раз. За него взялись после обращения 47-летнего волгоградца.

- Потерпевший давно выплатил 150 тысяч, но подозреваемый стал требовать с него проценты, и к настоящему времени, по его словам, сумма долга возросла в 10 раз. Получив полтора миллиона рублей, фигурант начал угрожать ему физической расправой, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Вымогатель звонил, угрожал, подключал третьих лиц, чтобы получить еще более 300 тысяч от жертвы. После чего его повязали сотрудники правоохранительных органов – ГУ МВД и ФСБ. Дома у мужчины нашли порядка 40 расписок от других людей. Точное число потерпевших неизвестно, но стражи порядка просят всех, кто пострадал от действий этого гражданина, обратиться в полицию.