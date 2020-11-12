В Волгограде живодеры отрезали язык бродячей собаке

Фото: волонтеры

Из-за неконтролируемого увеличения числа бродячих животных на улицах Волгограда горожане совершают зверские поступки: 7 ноября волонтеры мини-приюта «Мика» нашли изуродованную собачку – ей пытались отрезать язык. Такое заключение сделал ветеринар клиники, куда доставили раненное животное.

- Сначала было предположение, что выстрелили в пасть. Был сделан рентгеновский снимок головы, но пули не обнаружены. А вот под языком порезы с ровными краями и след от петли, - рассказали «КП-Волгоград» зоозащитники.

Травма оказалась серьезной, врачам пришлось принимать экстренное решение, чтобы спасти жизнь питомцу – полностью ампутировать язык.

- Мы планируем написать заявление в полицию по факту жестокого обращения. Ведь этот инцидент случился почти в самом центре Волгограда! – возмущены зоозащитники.

Добавим, что несмотря на все старания добровольцев и одного-единственного центра отлова на весь город, в Волгограде по приблизительным подсчетам обитает более 20 тысяч безнадзорных собак. Власти обещают разработать стратегию, а пока волгоградцы сами решают проблему – кто-то спасает, кто-то прибегает к жестокости.