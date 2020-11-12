Под Волгоградом 17-летний парень до смерти забил односельчанина доской

Трагедия произошла в селе Нижняя Добринка в Жирновском районе Волгоградской области: еще в конце августа на пустыре нашли тело 48-летнего местного жителя. Главным подозреваемым в убийстве мужчины оказался его 17-летний знакомый. Именно он стал фигурантом уголовного дела.

Как уже выяснили следователи, в тот день оба отправились собирать металлолом, который потом планировали продать. Но между ними случился конфликт – приятели не смогли поделить добычу. Тогда юноша взял доску от забора и стал избивать старшего товарища. Тот скончался на месте.

- Вернувшись домой парень рассказал отцу выдуманную историю, о том, что их соседа жестоко избил неизвестный и указал место, где находилось тело убитого, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Однако опытные сыщики Жирновского МрСО СУ СКР по региону почуяли неладное и быстро раскололи подростка. Доказательств его вины оказалось достаточно, дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.