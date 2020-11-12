Туроператор выплатил волгоградцам за несостоявшуюся поездку в Турцию 138 тысяч рублей

Ворошиловский районный суд Волгограда взыскал с турагентства «Тез Тур Центр» 137 873 рублей в пользу горожан, которые успели купить путевки, но не смогли ими воспользоваться из-за коронавирусной пандемии. Судебные разбирательства инициировал областной Роспотребнадзор, куда обратились волгоградцы. Получить уплаченные средства сами они не могли – туроператор отказывался расторгать договор. Пришлось идти на крайние меры.

- В январе 2020 года между потребителями туроператором был заключен договор оказания услуг по бронированию и оплате туристского продукта. Страна назначения Турция, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе надзорного ведомства.

Несмотря на нежелание агентства возвращать деньги и попытки договориться о переносе поездки, закон все же оказался на стороне покупателей. Служитель Фемиды вынес решение в пользу волгоградцев и потребовал вернуть все до копейки.