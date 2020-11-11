На Волжской ГЭС увеличили сбросы воды

Весна и лето этого года выдались в Волгоградской области очень засушливыми. Обильных дождей не было много месяцев. И только в ноябре до региона добрались тучи и осадки. И сразу уровень воды в Волге заметно повысился. В связи с чем в Росводсерурсах было принято решение увеличить сбросы воды на Волжской ГЭС. С 11 ноября расход сбрасываемой воды будет составлять 6500 – 6700 кубометров в секунду. Такие показатели установлены для волгоградского гидроузла на период до 10 декабря 2020 года. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Волжской ГЭС.

Отметим, что до сегодняшнего дня сбросы на нашей гидроэлектростанции составляли 6100 ± 100 кубометров в секунду.

Правда, в федеральном ведомстве уточнили, что гидрологические режимы ГЭС могут меняться, в зависимости от от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.

К слову, синоптики прогнозирут уже к 16 ноября в Волгоградской области первый обильный снегопад.