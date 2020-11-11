52% волгограцев не готовы делать прививку от коронавируса

Большая часть жителей Волгоградской области (а именно 52% опрошенных) не решатся пока делать прививку от коронавируса, даже, если она поступит в продажу. Такие результаты опроса опубликовал сервис Superjob. При этом 54% опрошенных аналитиками волгоградцев заявили, что считают, что власти недостаточно принимают мер для сохранения жизни и здоровья людей в период пандемии коронавируса. И это, надо отметить, худший результат по стране (из попавших в исследование городов).

Для сравнения, в Ростове-на-Дону каждый четвертый житель назвал меры местных властей в борьбе с ковидом малоэффективными. В Воронеже недоволен каждый второй житель. А вот в Москве каждый пятый наоборот считает, что правительство переборщило в ограничительными мерами из-за коронавируса. Кроме того, в столице только 36% людей ответили, что готовы сделать прививку от COVID-19.

- Свое решение не делать прививку люди объясняют по-разному: кто-то принципиально их не делает, кто-то уже переболел ковидом, а кто-то сомневается в качестве вакцины, - рассказывают в пресс-службе сервиса Superjob.

Опросили аналитики за неделю почти полторы тысячи человек. На основании этого опроса и сделали подобные выводы.