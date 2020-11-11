В Волгограде частные клиники подключат к патронтажу за людьми старше 65 лет

Фото администрации ВО.

Волгоградскую область включили в число пилотных регионов, где частные медицинские клиники подключат к оказанию медико-социальных услуг людям старше 65 лет. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы, которое прошло 10 ноября.

Кроме Волгоградской области в этот проект также вошли Новгородская и Рязанская области. Пять частных клиник из этих трех регионов стали победителями этого конкурса. Им выделят на эти цели из госбюджета 273,3 миллиона рублей.

Напомним, что этот пилотный проект был внедрен в России еще в начале 2020 года. На первом этапе в него вошли 32 частные медклиники из девяти регионов (Республика Мордовия, Татарстан, Алтайский край, Воронежская, Кемеровская, Костромская, Новосибирская, Тамбовская, Тульская области).

- Наши коллеги из субъектов Российской Федерации, которые первыми участвовали в проекте, считают, что это будет иметь свой результат, но, подчеркиваю, это нацелено на граждан старшего поколения, - отметила Голикова.

Клиники, которые получат такой грант, будут оказывать помощь в осмотре пациентов старше 65 лет, вести его индивидуальный дневник, собирать анализы, обрабатывать при необходимости раны или пролежни, контролировать прием лекарств, которые прописал человеку лечащий врач, и проводить инфузионную терапию.