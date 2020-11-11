За матч в Туле «Ротор» оштрафован на 190 тысяч

Фото: ПФК "Арсенал"

Дорогой обошлась поездка в Тулу для «Ротора». В 14-м туре Российской премьер-лиги сине-голубые сыграли вничью 1:1 с местным «Арсеналом». Мало того, что волгоградский клуб раскошелился на перелет и проживание. У него еще образовались незапланированные штрафы. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал «Ротор» на 190 тысяч рублей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе РФС, 50 тысяч клуб будет вынужден заплатить за отсутствие футболиста для участия во флэш-интервью в перерыве матча. По регламенту представитель команды должен общаться с журналистом основного вещателя до, после игры, а также между таймами. На 40 тысяч рублей казна клуба сократится из-за болельщиков. На гостевом секторе было более сотни фанатов из Волгограда, которые «массово» нарушили санитарный регламент – были без масок и перчаток. И еще 100 тысяч рублей «Ротор» заплатит на 2 красные карточки, которые во время матча получили защитник команды Азат Байрыев и ассистент главного тренера Максим Шацких. Футболист по ходу первого тайма получил два «горчичника», а тренер высказывал бурное недовольство решениям судейской бригады.