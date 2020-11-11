В Волгограде электрички опять будут останавливаться на станции «Акварель»

Фото Приволжской железной дороги.

К 11 ноября в Волгограде завершили строительство нового участка дороги по улице Электролесовской. К новому году обещают по ней запустить движение транспорта. Проходит дорога, напомним, от улицы Автомобилистов до ТРЦ «Акварель". (на следующем этапе должны продлить эту дорогу в Кировский район). Полтора километра пути строили почти два года. Много времени занял перенос коммуникаций. Кстати, из-за строительных работ была перенесена и остановка городских электричек у «Акварели». С 24 февраля поезда останавливались по требованию на временной платформе. Теперь высадка и посадка пассажиров опять будет осуществляться на капитальной остановочной платформе.

В пресс-службе Привжд напоминают, что эту остановку сделали еще в 2018 году – к ЧМ по футболу. Здесь смонтировали две пассажирские платформы по 120 метров, сделали светодиодное освещение и установили навигацию для пассажиров.

Сейчас на этой станции останавливаются 37 городских электричек, которые курсируют по маршрутам Шпалопропитка – Волгоград-1, Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка, Шпалопропитка – Аэропрт и другим.