Разыскивают мужчину, ограбившего в Волгограде офис микрозаймов

Фото УМВД по Волгограду.

Не опять, а снова: в Волгограде в очередной раз ограбили офис микрозаймов. На этот раз обворовали павильон, расположенный в Тракторозаводском районе. Украл преступник не много – 8600 рублей, а вот девушку-продавца напугал изрядно.

Это случилось утром 9 ноября. В офис зашел мужчина лет сорока, в черной маске на лице. Подошел к девушке-менеджеру и, угрожая расправой, открыто похитил из кассы деньги. После чего скрылся.

До настоящего момента преступника не поймали. Полиция Волгограда обращается к горожанам за помощью к розыске преступника.

Приметы грабителя: на вид лет 40, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые.

Был одет: куртка черного цвета с серым капюшоном, брюки черные

На лице была черная медицинская маска.

- Если вам что-либо известно о личности преступника и о его местонахождении, просьба сообщить в полицию по следующим телефонам:

- дежурная часть У МВД России по городу Волгограду - (8442) 93-01-11

- дежурная часть отдела полиции № 1 (Тракторозаводский район) Управления МВД России по городу Волгограду - (8442) 74-07-71 или (8442) 74-07-69, - обращаются к волгоградцам правоохранители.