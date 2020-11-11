57 новых заболевших: в Камышине мощная вспышка коронавируса

Волгоград, Камышин и Волжский - в лидерах по приросту новых случаев ковида 11 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продолжает распространяться среди жителей Волгоградской области. Сегодня заболели 229 человек в 17 городах и районах региона. Огромный прирост коронавируса 11 ноября зафиксирован в Камышинском районе – плюс 57 новых пациентов. Накануне их было 28. В Волгограде в среду у 79 жителей тестирование показало положительный результат. В Волжском сегодня 43 жителя узнали о неприятном диагнозе.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 11 ноября Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Если в Камышинском районе всплеск заражения, то на других территориях ситуация стабильная. В Среднеахтубинском районе сегодня 10 новых заболевших. В Ленинском коронавирус выявлен у 8 жителей. 7 человек подхватили вирус в Михайловском районе, в Руднянском – 6. В Жирновском районе 4 положительных теста у жителей, в Котовском и Чернышковском – по 3. По 2 заболевших в Николаевском и Старополтавском районах, по 1 – в Быковском, Дубовском, Калачевском, Котельниковском и Суровикинском.

11 ноября коронавирусом заболели 2 грудничка первого года жизни, а также 3 ребенка дошкольного возраста – 1-6 лет. Среди школьников вирус выявлен у 14 детей 7-14 лет, а также 4 подростков 15-17 лет. Цифры среди заболевших взрослых в разы больше. Ковид подтвердился у 81 жителя Волгоградской области от 30 до 49 лет, у 77 – от 50 до 64 лет. Бесплатные лекарства должны получить 33 новых пациента старше 65 лет, если они лечатся дома. Еще 15 волгоградцам с положительными тестами от 18 до 29 лет.