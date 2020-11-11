Уронил младенца: под Волгоградом пьяный папаша чуть не убил своего ребенка

Этому молодому горе-папаше из Жирновского района Волгоградской области всего 20 лет. Теперь кроме ребенка у него в биографии появилось еще и уголовное дело. Судить его будут по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Причем чуть не убил этот парень своего собственного сына.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка, в тот день молодой отец пришел домой изрядно выпившим. Как водится, поссорился из-за этого со своей супругой. Но это еще полбеды. Он же еще решил в пьяном угаре понянчить своего 5-месячного сына. Взял ребенка на руки, но не удержал и уронил. Малыш ударился головой о землю. Ребенка в срочном порядке госпитализировали в больницу. Ему, к счастью, вовремя оказали медпомощь, и его жизни уже ничего не угрожает. Но, как показала судмедэкспертиза, травму ребенок получил тяжелую.

- На отца младенца завели уголовное дело. Сейчас он находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении, -уточняют в ГУ МВД по региону.