В Волгограде молодой водитель, убивший трех друзей в ДТП, получил 3 года тюрьмы

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Суд в Волгограде признал виновным 23-летнего парня в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия. Ночью 7 мая 2020 года волгоградец за рулем «Mercedes-Benz 350 ML» летел по третьей продольной магистрали. Не соблюдая дистанции, внедорожник на мосту через реку Царица въехал в «КАМАЗ», который двигался в попутном направлении. От удара немецкая иномарка отлетела в металлические ограждения. В салоне «Mercedes» были еще три человека – две девушки и парень, которым было по 22 года. От полученных травм все трое умерли на месте.

Молодой парень полностью признал вину. Дзержинский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. После освобождения волгоградец еще в течение двух с половиной лет не сможет управлять автомобилями. При этом решение суда прокуратура расценила как мягкое и будет его обжаловать. Приговор в законную силу не вступил.