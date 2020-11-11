В Волгограде тюремного надзирателя отправили за решетку

За взятку в размере 15 тысяч рублей волгоградца отправили в колонию общего режима на два года. Наказание суровое. А все потому, что взятку мужчина получил, когда работал инспектором службы исполнения наказаний. И вместо того, чтобы следить за дисциплиной на зоне, он сам же ее и нарушал, да еще и деньги за это получал от зэка.

Как установили следователи, в январе текущего года бывший инспектор сам предложил одному из заключенных «платные услуги». За 15 тысяч рублей он пообещал доставить зэку мобильные телефоны, а также в дальнейшем ему покровительствовать.

- В марте и апреле 2020 года инспектор получил от заключенного деньги, а взамен предоставил тому три мобильных телефона, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Но взяточника вычислили сотрудники УФСБ по Волгоградской области вместе с коллегами из службы собственной безопасности регионального УФСИН.

- Отбывать наказание бывший инспектор будет в исправительной колонии общего режима, - добавляют в пресс-службе регионального СУ СК.