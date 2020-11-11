В Волгограде в пандемию ковида подорожали лекарства от кашля

Ажиотаж на лекарства спровоцировал и рост цен на самые ходовые препараты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Кому война, а кому мать родна» - говорят обычно о тех, кто наживается на горе или всеобщей панике. Весной, вначале пандемии, дорожали консервы и продукты длительного хранения, сегодня в Волгограде дорожают лекарства. Однако, в Волгоградстате уверяют: цены под контролем, а из их списка подорожал только бромгексин, да и то на 5-10% по разным районам области. По данным статистиков, средняя цена на лекарство от кашля варьируется от 32 до 42 рублей. «КП-Волгоград» заглянула на сайты волгоградских аптек, и, надо сказать, что по такой цене бромгексин найти весьма проблематично: чаще его нет в наличии. Зато есть аналоги по цене от 97 до 350 рублей.

К сожалению, в мониторинге Волгоградстата нет медицинских термометров, но и без официальной статистики можно сказать – они подорожали в несколько раз. Год назад обычный ртутный градусник стоил порядка ста рублей, сегодня самый дешевый – 250 рублей, и такой надо еще поискать.

Параллельно в магазинах дорожают и продукты. Так, согласно данным Волгоградстата, за последнюю неделю в Волгоградской области подорожали подсолнечное масло, маргарин, молоко, сахар, печенье и картофель. Пусть на 2-3%, но все же. Больше всего подорожали свежие огурцы – на 12%.