Прокуратура заставила власти Волгограда поставить предупреждающие о камерах дорожные знаки

Согласно ПДД возле каждой камеры должна стоять табличка - "фотофиксация". Фото: Иван МАКЕЕВ

Камеры видеофиксации, безусловно, дисциплинируют волгоградских водителей. Но, как выяснилось, некоторые из них установлены в Волгограде с нарушениями. В частности, согласно правилам дорожного движения РФ рядом с камерой должен быть знак «Фотовидеофиксация», который предупреждает водителей о том, что на данном участке дороги за ними следят. Сотрудники прокуратуры Волгограда проехались по городу и обнаружили 30 видеокамер без соответствующих предупреждающих табличек.

- Такие таблички отсутствовали на участках дороги по улицам Рокоссовского, Набережной имени 62-й Армии, на Университетскомпроспекте и на шоссе Авиаторов, на проспекте Героев Сталинграда и Ленина и так далее, - перечисляют в областной прокуратуре.

Сотрудники ведомства отправили представление руководителю департамента городского хозяйства администрации Волгограда с требованием устранить выявленные нарушения. На данный момент уже все 30 табличек у камер поставили, а виновника – ответственное лицо из управления транспорта и безопасности дорожного движения департамента – привлекли к дисциплинарной ответственности за допущенную халатность.