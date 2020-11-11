В Волгограде судят отца и сына, устроивших поножовщину в новогоднюю ночь

В пьяном угаре 45-летний мужчина и его 26-летний сын напали с нодом на случайных прохожих. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На скамью подсудимых в Волгограде отправили 45-летнего волгоградца и его 26-летнего сына. Этот «семейный тандем» устроил дебош в новогоднюю ночь у елки, а после чего еще и поножовщину во дворе одного из домов. Закончилось все плачевно: один пострадавший от рук озверевших мужчин скончался, второго смогли спасти врачи.

Произошло это в новогоднюю ночь 2020-го в поселке Гумрак. Обвиняемый 45-летний мужчина, приняв на грудь, отправился на главную елку, установленную на площади. Там у него случился конфликт с незнакомцем. Злой он пошел домой, взял нож, прихватил с собой взрослого сына и отправился мстить обидчику. По пути вво дворе одного из домов они увидели молодого человека, как показалось избитому, похожего на того, что его избил. И они набросились вдвоем на парня. Жуткую сцену увидел отец жертвы обвиняемых, он бросился на помощь – с кулаками против ножа. Закончилось все тем, что 44-летний мужчина скончался от потери крови, а его пострадавшего сына успели спасти в реанимации.

- Преступники после случившегося сели на такси и уехали к родственникам в Центральный район Волгограда, надеялись там отсидеться. Но следователи теротдела СКР быстро вычислили убийц. Их задержали уже через несколько часов, - добавляют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Их обвиняют по четырем тяжелым статьям. На данный момент расследование уголовного дела завершено, и с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передано в суд.