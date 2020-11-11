Мошенничество на 271 миллион: суд в Волгоградской области отказал в УДО гражданину Германии

Иностранец раньше полученного срока на свободе не окажется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волжский городской суд Волгоградской области отказал в условно-досрочном освобождении гражданину Германии. Он отбывает наказание в исправительной колонии общего режима №12 в городе-спутнике. Иностранец сидит за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина предложил жителю Ростова-на-Дону вложить свои деньги в свои финансовые и строительные проекты, которые реализовала подконтрольная ему швейцарская компания на территории России. Немец получил от ростовчанина огромные деньги - более 271 миллиона рублей. И пошли они не в проекты, а на личные банковские счета гражданина Германии. В марте 2017 года суд отправил его за решетку на 8 лет. Защита осужденного просила об условно-досрочном освобождении. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, мужчина допустил множество нарушений порядка отбывания наказания, а также не предпринял мер к погашению материального ущерба.

Суд встал на сторону прокуратуры, не видя причин для УДО, и не удовлетворил ходатайство немца. Судебное постановление в законную силу не вступило.