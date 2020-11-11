Администрация Волгоградской области за два с половиной миллиона отремонтирует рухнувший мост через Ахтубу

Переправа из военных понтонов прослужила 11 лет. Фото из архива "КП".

Администрация Волгоградской области выделит 2 миллиона 670 тысяч рублей на ремонт рухнувшего моста через реку Ахтубу в Ленинском районе. Соответствующее постановление подписал губернатор. Деньги выделит комитет финансов за счет средств резервного фонда. Рабочим предстоит отремонтировать путепровод между селом Заплавное поселком 8 марта.

Напомним, в конце августа переправа между двумя населенными пунктами в Ленинском районе рухнула в воду. Жители поселка 8 марта остались отрезанными от большой земли – без возможности добраться до школ, детсадов, поликлиник и магазинов. С 2009 года они переходили или переезжали Ахтубу по мосту, сделанному из военных понтонов. Конструкция была шаткая и в итоге не выдержала. За несколько дней сообщение между 8 марта и Заплавным было восстановлено. Однако требуется более надежное сооружение, чтобы жители села снова не оказались словно на острове.