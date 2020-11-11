В Волгоградской области виновница аварии не уступила дорогу и уехала в больницу

ДТП в Кировском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгоградской области ежедневно на дорогах не обходится без происшествий. Мало того, что некоторые водители садятся за руль пьяными – за минувшие сутки полиция задержала 13 нетрезвых водителей. Так еще в адекватном состоянии автомобилисты спешат, но в итоге попадают в ДТП и в больницы. В Камышинском районе утром 10 ноября 47-летняя женщина за рулем «Toyota Corolla» ехала по улице Титова. На перекрестке она должна была уступить дорогу, но не притормозила и влетела в «Kia Rio», которым управляла ровесница виновницы аварии. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Главке МВД, скорая увезла в медучреждение автоледи из машины «Toyota».

Еще один автомобиль «Kia Rio» оказался в пострадавших в ДТП в Волгограде. В 16.35 на шоссе Авиаторов в Дзержинском районе 21-летний водитель машины «Mercedes-Benz Е-250» все давил и давил на газ. В итоге он не выдержал безопасное расстояние перед движущимся в попутном направлении корейским авто и въехал в него. Удар был таким, что 46-летний водитель «Kia Rio» был госпитализирован.

ДТП на шоссе Авиаторов. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Кировском районе вечером 10 ноября 32-летний водитель «ВАЗ-2115» ехал по улице Чекалина. Мужчина не справился с управлением и врезался в маршрутку «ГАЗель», которая стояла на развороте. От столкновения «пятнашка» стала похожа на груду металла, но более серьезные травмы получил 39-летний водитель маршрутки, который оказался в больнице.