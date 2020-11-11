В Волгограде в ТРК «Мармелад» суд закрыл обувной магазин

В магазине были нарушены антиковидные требования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде суд своим решение закрыл обувной магазин. Но пока на некоторое время. Региональное Управление Роспотребнадзора нагрянула с проверкой в «Belwest», который находится в ТРК «Мармелад» в Дзержинском районе. Сотрудники ведомства выдали предписание ЗАО «Белвест Ритейл Москва», которое реализует обувь в магазине, для выполнения дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. В помещениях с постоянным нахождением продавцов не было оборудования для обеззараживания воздуха. Это необходимо было устранить к следующему визиту Роспотребнадзора, чтобы обезопасить и покупателей, и сотрудников от распространения коронавируса. Но устройство для дезинфекции воздуха в обувном магазине так и не появилось. Ведомство возбудило административное дело и до решения суда приостановило деятельность магазина.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора, Дзержинский районный суд закрыл обувной магазин на 12 суток. Это постановление исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения решения.