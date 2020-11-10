Собрали деньги и испарились: в Волгограде зреет бунт из-за закрытой школы иностранных языков

Сотни учеников остались без денег и без занятий. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Вчера, 9 ноября, всем ученикам волгоградской школы иностранных языков X-Language пришли сообщения следующего сожержания: «Добрый день, в отношении компании запущена процедура банкротства. Уроки не проводятся». Родители, чьи дети обучались в этой школе, буквально, впали в ступор. Ведь, казалось, ничего не предвещало беды: в конце октября все, как положено, оплатили занятия на месяц вперед, и вдруг такое.

Телефон школы больше не отвечает. Двери заколочены.

В числе пострадавших оказались и преподаватели X-Language, которым даже не выплатили заработную плату за прошедший месяц.

Не исключено, что языковая школа, как и многие другие учреждения Волгоградской области, просто не пережила коронавирус. Но срывать учебный процесс посреди года – вопреки здравому смыслу.

«Меня возмущает тот факт, как, заведомо зная, что школу готовят к закрытию, руководство продолжало принимать оплату от учеников в полном объёме. Попахивает мошенничеством», - пишут в соцсетях и чатах пострадавшие волгоградцы.

И уже готовят заявление в прокуратуру Волгограда с требованием разобраться в сложившейся ситуации.