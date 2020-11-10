В Волгограде устанавливают причину смерти директора школы №96

Фото из группы школы №96 Волгограда.

«Печальные новости сегодня пришли из любимой школы... Сегодня 10 ноября скончалась директор школы №96 Лариса Викторовна Пулина», - такое печальное известие появилось сегодня на школьной страничке в соцсети.

Причину смерти не называют, но предположительно волгоградка умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ей было 70 лет.

Лариса Пулина проработала в 96-й школе с 1976 года – 44 года. Сначала была просто учителем русского языка и литературы, позже стала заместителем директора по воспитательной работе, а потом возглавила это учебное заведение.

- Это именно стала проводить на базе музея Маяковского первые в Волгограде литературные гостиные, встречи с писателями, актерами и музыкантами. Это она основала театральную студию «Вдохновение», слава о которой ходит в Волгограде до сих пор. Для нас Лариса Викторовна была наставником и советчиком. Вместе с ней мы шли к своим высотам и достигали их! Спасибо за школу, - гласит школьный некролог.

Светлая память!