В Волгограде замдекана, попавшаяся на взятках, отделалась штрафом

В Волгограде вынесли приговор заместителю декана одного из факультетов Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ, которую поймали на получении взяток от студентов. Суд был к 46-летней преподавательнице снисходителен иназначил ей наказание в виде штрафа. Правда, штраф немаленький: она обязана будет заплатить в доход государства 600 тысяч рублей. Кроме того, ей запретили заниматься преподавательской деятельностью в течение 4 лет.

Напомним, как установили следователи, преподаватель регулярно брала деньги от студентов за положительные оценки по зачетам и экзаменам по своему предмету. Так, известно, что она получила деньги от двух студентов в ноябре 2019-го, а потом и в феврале 2020-го. В общей сложности она так «заработала» за это время 49 тысяч рублей. После чего ее и задержали.

- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, - уточняют «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.