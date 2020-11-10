Волгоградца, забившего насмерть друга молотком, отправили за решетку на 10 лет

В Волгоградской области вынесли приговор 63-летнему жителю Светлоярского района, которого судили присяжные заседатели. Мужчину признали виновным в жестоком убийстве своего друга. И хотя присяжные заседатели сочни волгоградца заслуживающим снисхождения, суд дал ему максимальный срок: 9,6 лет колонии строгого режима.

Напомним, что этот пенсионер жестоко расправился со своим другом – он его забил насмерть молотком.

Случилось это 2 февраля 2019 года. Как уже доказано в суде, в тот день обвиняемый распивал спиртные напитки с другом. Слово за слово и пьяные разговоры переросли в перепалку. В порыве гнева мужчина схватил нож со стола и несколько раз ударил оппонента в лицо и шею. Но этого ему показалось мало: он взял строительный молоток и нанес 16 ударов другу по голове. После этого он еще облил тело бензином и поджег.

- Свою вину в совершении убийства подсудимый не признал. Приговор в законную силу не вступил, - добавляют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.