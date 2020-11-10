За год на научные разработки в Волгоградской области потратили 3,7 миллиарда рублей

В Волгоградской области ученые в основном занимаются техническими науками. Фото: Иван ВИСЛОВ

10 ноября весь мир отмечает День науки. Ученые – именно они сегодня формируют повестку современного мира. В Волгоградской области 3,5 тысячи ученых тоже ведут передовые разработки. Именно о них сегодня собрали интересные факты в Волгоградстате. Из удивительного: в нашем регионе очень много молодых ученых – в возрасте до 29 лет (таких 17,4%). Для сравнения в ЮФО этот показатель составляет 14,9%, а в целом по России – 16,8%. Но все же основная часть наших ученых – люди постарше: каждый третий специалист в возрасте 30-39 лет (32,3%).

Что еще интересно: большая часть волгоградских исследователей (70,5%) занимаются техническими науками, еще 9% ученых трудятся в медицинской сфере, 7,8% ведут научные разработки в отрасли сельского хозяйства, 6,9% изучают естественные науки.

Третий интересный факт: в Волгоградской области наукой больше занимаются мужчины (55,5% от общего числа), нежели женщины.

Наука – дело нужное, но затратное. Только в Волгоградской области в 2019 году потратили на научные исследования и разработки 3,7 миллиарда рублей.

- Основная доля финансирования приходилась на собственные средства (50,9%) и бюджетные ассигнования (29,9%), - добавляют в Волгоградстате.