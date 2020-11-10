Генпрокурор России взял на контроль ЧП в Волжском, где в огне пострадали двое детей

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил своим подчиненным из прокуратуры Волгоградской области взять на особы контроль ЧП, которое произошло с детками в Волжском 3 ноября. Напомним, вечером того дня в одном из общежитий вспыхнул пожар, в котором пострадали два маленьких брата – 7 и 12 лет. Мальчишки были предоставлены сами себе и, гуляя по коридору общежития, обнаружили емкость с бензином. После они разлили горючее в туалете и подожгли. Шалость с закончилась плачевно: 7-летний ребенок получил ожоги почти 50% тела, его старший брат тоже получил ожоги, но больше надышался угарным газом. Дети сейчас в больнице. А прокуратура взялась проследить, как проводится процессуальная проверка по данному факту. Кроме того, сотрудники волгоградской прокуратуры проводят проверку деятельности органов по делам несовершеннолетних: была ли у них данная семья на контроле, как неблагополучная и, если нет, то почему? А также оказывала ли соцзащита помощь семье, где пострадали дети? Игорь Краснов поручил по итогам проверки отчитаться о работе.