В пяти районах Волгограда 11 ноября отключат свет

Сидеть "во тьме" придется 7 - 8 часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Несмотря на холод и раннюю темноту в Волгограде продолжаются отключения электричества. В эту среду снова тысячи волгоградцев не смогут поработать на удаленке из дома из-за отсутствия электроэнергии. Оставят без света 11 ноября 2020 на весь день отдельные улицы сразу в пяти районах Волгограда. В опубликованном «Россети ЮГ – Волгоград» графике отключений электричества на этот раз указаны Центральный, Дзержинский, Ворошиловский, Кировский и Крнсоармейский. Мучиться коммунальным страдальцам придется с 9 утра до четырех – пяти часов вечера.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, в Дзержинском районе отключение света будет самым коротким. С 9 до 16.00 обесточат два садовых общества – «Родники» и «Березка». В Красноармейском 11 ноября с 9 до 17 часов без света останутся пять домов – на улице 2-й Динамовской, №31-35 и на Мачтозаводской, №102 и 104. А в центре Волгограда в это же время отключат электричество всего в двух домах по адресам: проспект Ленина, 30; улица 13-й Гвардейской, 7.

Также с 9 утра до 17.00 не будет света в частнике Ворошиловского района на двух улицах – Мицкевича, №15-31, 14-30; и Грановитой, 31. А в частном секторе в Кировском в эти же часы оставят сидеть во тьме средь бела дня жителей семи улиц и переулков: Шллюзовая, дома №1-7, 2-8; Гастелло, 3-7, 2-6; Серафимовича, 1-7, 2-8; Радищева, 1-7, 2-8; переулки Добролюбова, дома №1-5, 2-6; Сухореченский, №1-5 и 2-8; а также Дубовский, дома №1-3 и 2-4.