В Волгограде в день годовщины революции снесли памятник Ленину

Фото волгоградского КПРФ.

В Кировском районе Волгограда сегодня, 10 ноября, можно было наблюдать людей с плакатами в руках. На плакатах надпись – «Нет десоветизации в нашем городе». Как узнала "КП-Волгоград", это сталинградские комсомольцы устроили одиночные пикеты в защиту снесенного памятника Ленину. Памятник вождю простоял на территории бывшего училища №25 по улице Генерала Шумилова 72 года. 7 ноября, как раз в годовщину октябрьской революции, его убрали. Как говорят местные жители, не осталось даже следа от памятника.

- Акции протеста прошли сегодня у администрации Кировского района и Кировского теруправления комитета по образованию, - сообщают в волгоградском КПРФ.

Фото волгоградского КПРФ.

Впрочем, особой ценности этот памятник не представлял. Более того, долгие годы он был попросту бесхозным, от чего пришел в плачевное состояние.

Кстати, на сайте бесплатных объявлений стоимость подобных скульптур вождя революции оценивают до 2 миллионов рублей.

- Волгоградское областное отделение партии обратилось в полицию и прокуратуру для проверки законности сноса и разрушения памятника Ленину, - гласит сообщение КПРФ.