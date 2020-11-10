В Волгограде увековечат память медиков, умерших от коронавируса

Фото Волгоградской гордумы.

В Волгограде увековечат память медицинских работников, которые скончались от коронавируса при исполнении своего профессионального долга. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Волгоградской городской думы.

- Предложено внесены коррективы в существующее Положению об увековечении памяти выдающихся граждан событий и организаций. Речь идет о том, чтобы в список наряду с Героями России, Почетными гражданами Волгограда и Героями Советского Союза были вписаны и медики. В ближайшее время проект решения рассмотрят депутаты гордумы из комитета по местному самоуправления. После этого вопрос будет вынесен на голосование депутатов, - уточняют в гордуме.

Отметим, что в Волгоградской области уже несколько десятков медиков скончались от коронавируса. В этом скорбном списке врачи и медсестры, санитарки и водители «скорой» помощи. Все они буквально жертвовали собой ради спасения других жизней.

В июле этого года Президент России Владимир Путин рекомендовал властям на местах рассмотреть вопрос увековечении имен этих медработников.