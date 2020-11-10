Ветер, снег и мороз: в Волгограде резко похолодает

Местами по области выпадет снег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Через три недели наступит зима. И погода потихоньку начинает готовить волгоградцев к холодам. На улице стоит золотая осень, но выходить из дома без шапки – уже не лучшая идея. Можно простудиться. Тем более в регионе более чем в два раза превышен эпидпорог по заболеванию ОРВИ. А погода действительно холодная. Ночью 11 ноября по Волгоградской области местами ожидается небольшой снег, завтра днем без существенных осадков. Еще и сильный ветер с севера – до 18 метров в секунду. Так что надо аккуратней ходить под деревьями и шаткими конструкциями. Еще и столбики термометров упадут до отрицательных показаний. Ночью по области температура составит от плюс 3 до минус 2, местами подморозит до минус 9 градусов. Завтра днем от 0 до плюс 5.

Заморозки ожидаются и в Волгограде. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 11 ноября температура воздуха опустится до минус 2 градусов. Завтра днем плюс 3-5. В областном центре снег пока не ожидается.